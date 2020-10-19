Одеська влада вже вдруге хоче повернути Жукова на карту міста – політологи називають це піаром

В Одесі призначені громадські слухання про перейменування вулиць Небесної Сотні та Інглезі – міська історико-топонімічна комісія підтримала звернення міського голови про повернення їм радянських назв. В Українському інституті національної пам’яті (УІНП) збирають документи і готують заяву до правоохоронних органів. Одна з партій вже подала в суд на рішення комісії. Політологи стверджують – це схоже на передвиборчий піар.

16 жовтня історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради підтримала звернення міського голови Геннадія Труханова і проголосувала за повернення вулицям Небесної Сотні і Інглезі радянських назв – маршала Георгія Жукова і 25-ї Чапаєвської дивізії. Вулиці перейменували в 2016 році розпорядженням тодішнього керівника обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

На своїй фейсбучній сторінці Труханов називає це особистим рішенням керівника ОДА, хоча насправді той тільки затвердив рішення робочої групи з декомунізації, куди входили представники громадських організацій. Жуков підпадає під закон про декомунізацію, оскільки з 1941 по 1946 і з 1953 по 1956 роки займав керівні посади в радянському уряді, а 25-а дивізія – тому що брала участь в боях проти армії Української Народної Республіки в 1920 році.

Ще в 2016 році в ОДА говорили, що, згідно з законом про декомунізацію, Одеська міськрада мала позбавитись від вулиць з «комуністичними» назвам до 21 листопада 2015 року. В іншому випадку це повноваження переходить до голів місцевих облдержадміністрацій. Саакашвілі тоді тільки затвердив результати робочої групи з декомунізації, за яку відповідала його заступник Соломія Бобровська. В тому числі перейменували проспект

Відтоді і Одеська міська рада, і Одеська обласна рада, і окремі народні депутати, зокрема нинішній кандидат на посаду міського голови Микола Скорик (ОПЗЖ) намагались повернути як всі, так і окремі радянські назви. Кожного разу – безуспішно. У квітні 2017 року прокуратура навіть відкривала кримінальну справу за фактом повернення Одеською міською радою старих назв вулиць. Подальшого публічного розвитку кримінальна справа не мала, проте й перейменування не завершили.

Незважаючи на це історико-топонімічна комісія підтримала нове перейменування, причому за словами одного з членів комісії Олега Губаря, підтримала дуже активно. Сам він не читав висновку юридичного департаменту міської ради про припустимість перейменування, але каже – в законі є виключення для тих радянських діячів, що воювали із нацистами.

«З одного боку, не можна називати іменем Жукова, тому що він був у керівництві СРСР, а з іншого – там прямо вказано, що ті, хто боровся із фашизмом, захищені від перейменувань. Як це трактувати? Я підтримав цю ініціативу – Жуков для Одеси був доволі значимою фігурою, він і сам дещо постраждав від режиму», – говорить Губарь. Після Другої світової війни радянський маршал командував одеським військовим округом.

Протокол комісії ще не оприлюднений, але, за словами Губаря, голосування було майже одноголосним – відкрито проти повернення радянських назв виступив історик Олександр Бабіч і член виконкому міськради Олена Павлова. Втім, як написав Бабіч у фейсбуці після засідання, голосування ніяк не можна було назвати одноголосним.

«На засідання історико-топонімічної комісії з голосу, без попереднього внесення в план роботи, було винесено питання про перейменування проспекту Небесної Сотні на проспект Жукова і повернення назви вулиці 25-ї Чапаєвської дивізії. Далі 14 голосів проти 7 вирішили підтримати повернення Жукова на карту міста. І це не дивлячись на те, що я озвучував статті закону і говорив про протиправність дій комісії в цей момент. Олег Бриндак (депутат міськради) доводив, що юридичний відділ дав висновок про те, що Жуков не потрапляє під Закон про декомунізацію. При цьому такого висновку не було представлено!» – повідомив Бабіч.

Він також додав, що не хоче, щоб в Одесі пролилася кров, через бажання декого «попіаритись на імені цього м'ясника!» (Жукова).

Інститут національної пам'яті вивчає документи і готує заяву до правоохоронців

Південний міжрегіональний відділ Українського інституту національної пам'яті (УІНП) збирає документи і готується до подачі заяви в правоохоронні органи по факту заперечення декомунізації. Таке рішення, якщо воно буде ухвалене, вочевидь суперечить закону про декомунізацію, зазначив у коментарі Радіо Свобода керівник відділу Сергій Гуцалюк.

Ми готуємо заяву, щоб відкрили кримінальне провадження проти посадових осіб

«Поки немає предмету суду, немає рішення міської ради. Якщо воно буде, то можна буде судитись. Я зараз збираю і вивчаю документи з цього приводу і ми готуємо заяву, щоб відкрили кримінальне провадження проти посадових осіб, які фактично порушують закон про декомунізацію. А якщо буде сам факт, будемо далі реагувати в правовому полі», – повідомив держслужбовець.

Хоча в інституті ще не бачили висновок юридичного департаменту місьради, він не може порушувати закон, зауважує голова міжрегіонального відділу УІНП.

Офіційна заява з приводу бажання одеського міського голови повернути радянські назви розміщена на фейсбучній сторінці Гуцалюка.

Зокрема в тексті сказано: «До Георгія Жукова не можуть бути застосовані передбачені статтею 3 винятки, оскільки у винятку, пов’язаному з опором та вигнанням нацистських окупантів з України, йдеться виключно про пам’ятники або пам’ятні знаки, а до розвитку української культури та науки Георгій Жуков стосунку не мав. Водночас законність перейменування об’єктів топоніміки, названих на честь Георгія Жукова, в рамках виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», підтверджена рішеннями адміністративних судів, які станом на сьогодні набрали законної сили, зокрема, постановою Житомирського окружного адміністративного суду від 15.09.2016 у справі № 806/990/16, постановами Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 06.02.2017 у справі № 335/9058/16-а 2-а/335/7/2017 та від 23.11.2016 у справі № 335/6482/16-а 2-а/335/194/2016».

Ім’я Жукова також неодноразово намагались повернути на карту Харкова і також безуспішно – вже третє рішення з цього приводу Харківський окружний адміністративний суд ухвалив у червні 2020 року.

Схоже на політичний піар – Комітет виборців України

На рішення одеської історико-топонімічної комісії вже подали в суд – позов направила одеська територіальна організація партії «Європейська солідарність». Як зазначив у коментарі Радіо Свобода Петро Обухов, кандидат на посаду міського голови Одеси від цієї партії, позов буде скерований проти тих, «хто підтримував незаконне рішення».

На думку керівника одеської обласної організації «Комітету виборців України» Анатолія Бойка, ініціатива Труханова із поверненням вулиць радянських назв виглядає скоріш як передвиборчий піар, ніж як реальний намір.

«Рішення історико-топонімічної комісії нікого ні до чого не зобов’язує – це формальність, яка необхідна, але не змінює назву сама по собі. Зробити це може тільки сесія міської ради, де в пана Труханова є більшість. У нього був принаймні рік з моменту обрання Зеленського для того, щоб змінити назви вулиць – якщо він так хотів. Він може сказати, що під час Порошенко він боявся це робити, але Зеленський президент вже близько року», – заявив Бойко.

Якщо він цього не зробив раніше, постає запитання, чому тільки зараз він проявив цю ініціативу, зауважує політичний експерт. Якщо це питання буде винесено на голосування міської ради, то голосувати вже будуть нові депутати – місцеві вибори пройдуть 25 жовтня.

Останню згадку про Жукова в Одесі демонтували в лютому 2020 року – це була меморіальна дошка на будівлі, де колись був розташований штаб одеського військового округу. До цього в листопаді великий барельєф із Жуковим активісти зняли з будівлі одеського військкомату.