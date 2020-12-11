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11 грудня 2020, Київ 19:02
Новини | Коронавірус

Труханова шпиталізували через COVID-19

«Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу», – написав Труханов

Міського голову Одеси Геннадія Труханова 11 грудня шпиталізували до інфекційної лікарні через COVID-19. Про це він сам написав у фейсбуці.

«Ситуація під контролем, за що велика подяка нашим лікарям і медперсоналу», – написав Труханов.

Він також закликав носити захисні маски, дотримуватися соціальної дистанції і всіх карантинних заходів.

9 грудня Труханов на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що захворів на COVID-19, а тому перебуватиме на самоізоляції.

За даними МОЗ, в Україні минулої доби, 10 грудня, виявили 13 514 нових випадків COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 872 228 людей, одужали – 480 348, померли – 14 755.

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