Труханова оголосили переможцем виборів в Одесі

Територіальна виборча комісія Одеси оголосила переможцем місцевих виборів чинного мера Геннадія Труханова.

Зазначається, що у другому турі його підтримали 54,28 відсотків виборців.

Труханов очолює місто з 2014 року.

Громадянська мережа «Опора» раніше повідомила, що Одеська область стала однією з лідерок за зловживанням адміністративним ресурсом.

За даними активістів, найбільша кількість випадків зловживання адміністративними ресурсами в області пов’язана із Одеським міським головою та кандидатом на цю ж посаду від міської організації партії «Довіряй ділам» Геннадієм Трухановим та кандидатами в депутати від цієї ж партії.

В «Опорі» стверджують, що фіксували випадки зловживань на користь кандидатів від «Української морської партії» Сергія Ківалова та місцевої організації партії «Слуга народу».

За даними «Опори», в Одеській області виявили сім випадків зловживання адміністративним ресурсом. Загалом на території України таких випадків 58.