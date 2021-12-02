Внесення Галантерника до бази розшуку Інтерполу може тривати декілька тижнів і більше – САП

Рішення про внесення бізнесмена Володимира Галантерника до «червоної картки» Інтерполу може тривати декілька тижнів і навіть більше, припустив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка, відповідаючи на запитання Радіо Свобода.

Національне антикорупційне бюро підозрює Володимира Галантерника у створенні злочинної організації з метою незаконного заволодіння коштами одеського місцевого бюджету та землею територіальної громади для її подальшої передачі під забудову. Серед інших підозрюваних у цій справі – міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Олег Бриндак, експрокурор Одеської області Олег Жученко та інші.

«Це комплексне поняття стосовно розшуку. Відповідне це було питання судового контролю, у зв’язку з чим 10 листопада з урахуванням обставин щодо оголошення в міжнародний розшук було надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно цієї особи», – повідомив він. Такий порядок дозволяє проводити розслідування без присутності підозрюваного.

10 листопада слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ і постановила надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно одеського бізнесмена. Публікації «червоної картки» в базі Інтерполу по Галантернику ще немає, але Україна зробила все для того, щоб він там опинився, наголосив Мусіяка.

Захист Галантерника у відповідь на запитання Радіо Свобода наголосив, що бізнесмен не може перебувати у міжнародному розшуку, оскільки повідомив свою адресу перебування на території іншої держави українським правоохоронним органам. Він перебуває на консульському обліку українського посольства в Ізраїлі. Ніяких повідомлень, повісток чи процесуальних документів на офіційну адресу Володимира Галантерника не надходило, заявила адвокат бізнесмена Ольга Просянюк.

«Щоб уникнути будь-яких спекуляцій щодо претензій, озвучених детективами НАБУ і прокурорами САП, Володимир Галантерник всіляко заперечує свою причетність до будь-яких правопорушень і переконаний, що зможе довести істину в судовому порядку. Клієнт також наполягає на тому, що всі претензії кримінально-процесуального характеру мають під собою виключно політичне підґрунтя», – заявила Просянюк. За її словами, зараз адвокати оспорюють в суді оголошення Галантерника в український розшук.

Згідно із відповіддю департаменту міжнародного поліцейського співробітництва адвокатам, станом на 18 листопада правоохоронці ще не зверталися до генерального секретаріату Інтерполу стосовно Галантерника.

За інформацією Радіо Свобода, найближчим часом слідчі судді Вищого антикорупційного суду мають розглянути запобіжний захід для бізнесмена в рамках спеціального досудового розслідування.

У жовтні 2021 року генеральна прокурорка України підписала підозру Володимиру Галантернику та іншим особам. За версією обвинувачення, вони завдали збитків територіальній громаді Одеси більше ніж 558 мільйонів гривень. За офіційними даними, Галантерник «зник» наприкінці серпня 2021 року у Харкові.