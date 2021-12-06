День ЗСУ: Як українська армія готова відбивати атаку Путіна

День ЗСУ 2021: 30 років Збройних сил України відзначать телемостом Київ-Харків-Львів-Краматорськ-Одеса. У цих містах відбуваються основні урочистості за участі президента Зеленського, керівництва Міноборони і ЗСУ. В Одесі відбудеться церемонія включення до складу ВМС двох патрульних катерів типу «Айленд», в інших містах військові отримають танки, бронетранспортери БТР-4Е, американські автомобілі HMMWV та іншу техніку.

Все це Радіо Свобода транслюватиме онлайн, у прямому ефірі програми Свобода Live. Разом з експертами також обговорюємо загрозу широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну та готовність до нього армії України.