Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Збройні сили України відзначають своє 30-річчя

Збройні сили України 6 грудня відзначають своє 30-річчя.

Як повідомили в Міноборони, сьогодні о 18:00 одночасно у Харкові на площі Свободи, в Одесі біля Морського вокзалу, у Краматорську на площі Миру, в селі Озерне Житомирської області, у Львові біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, на перехресті вулиць Героїв Майдану та Стрийської, у Києві на Михайлівській площі відбудуться урочистості з нагоди 30-ї річниці ЗСУ за участі президента, керівництва Міністерства оборони України і Збройних сил.

Між цими містами проведуть телеміст «Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне».

«Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння і військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів і почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на головній площі Харкова відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е і 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1».

Одеські нацгвардійці й курсанти привітали Збройні сили України з ювілеєм (відео)
Embed
Одеські нацгвардійці й курсанти привітали Збройні сили України з ювілеєм (відео)

No media source currently available

0:00 0:01:39 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

В Одесі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України вдох патрульних катерів типу «Айленд», а також передача іншої техніки.

34 одиниці ББКМ «Козак-2М1» передадуть військовим у Краматорську. На Житомирщині Повітряним силам ЗС України передадуть вертоліт Мі-8 і по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

У Львові, Києві і Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV, повідомили в МОУ.

«Незалежні»: портрети українських військових із передової (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Незалежні»: портрети українських військових із передової (фотогалерея)

Їм немає ще і 30-ти, але вже шість років вони захищають території сходу України у гібридній війні з Росією.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG