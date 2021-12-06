Збройні сили України відзначають своє 30-річчя

Збройні сили України 6 грудня відзначають своє 30-річчя.

Як повідомили в Міноборони, сьогодні о 18:00 одночасно у Харкові на площі Свободи, в Одесі біля Морського вокзалу, у Краматорську на площі Миру, в селі Озерне Житомирської області, у Львові біля Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, на перехресті вулиць Героїв Майдану та Стрийської, у Києві на Михайлівській площі відбудуться урочистості з нагоди 30-ї річниці ЗСУ за участі президента, керівництва Міністерства оборони України і Збройних сил.

Між цими містами проведуть телеміст «Харків – Київ – Краматорськ – Львів – Одеса – Озерне».

«Відбудуться демонстраційні покази новітніх зразків озброєння і військової техніки, пройдуть церемонії вручення бойових прапорів і почесних найменувань військовим частинам, нагородження військовослужбовців державними нагородами. Заплановані виступи військових оркестрів та інші розважальні заходи», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, на головній площі Харкова відбудеться військовий марш і передача техніки бойовим бригадам – три танки Т-64БВ, 10 бронетранспортерів БТР-4Е і 10 броньованих автомобілів «Козак-2М1».

В Одесі відбудеться церемонія включення до складу ВМС ЗС України вдох патрульних катерів типу «Айленд», а також передача іншої техніки.

34 одиниці ББКМ «Козак-2М1» передадуть військовим у Краматорську. На Житомирщині Повітряним силам ЗС України передадуть вертоліт Мі-8 і по одному літаку Л-39, Су-27 і АН-26.

У Львові, Києві і Одесі представники ЗСУ отримають у своє розпорядження 15, 13 і 12 одиниць автомобілів HMMWV, повідомили в МОУ.