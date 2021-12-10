Справа про незаконне заволодіння землею в Одесі: ВАКС взяв заступника мера під варту із заставою

Вищий антикорупційний суд України змінив запобіжний захід виконувачу обов’язків заступника міського голови Одеси в справі про незаконні оборудки із землею, повідомляють пресслужба суду та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 10 грудня.

Таке рішення слідчий суддя ухвалив на клопотання прокурора САП. Як пояснюють у прокуратурі, 4 листопада ВАКС призначив фігуранту справи заставу в обсязі понад 39 мільйонів гривень.

«Зважаючи на те, що застава не була внесена, детективи та прокурори подали до суду клопотання про зміну раніше обраного запобіжного заходу. Суд задовольнив вищевказане клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 24 970 000 гривень застави. Строк дії запобіжного заходу до 7 лютого 2022 року включно», – йдеться в заяві САП.

Обставини справи вказують на заступника мера Одеси Геннадія Труханова Олега Бриндака. Він публічно рішення суду не коментував.

У жовтні 2021 року генеральна прокурорка України підписала підозру Володимиру Галантернику та іншим особам. За версією обвинувачення, вони завдали збитків територіальній громаді Одеси на більше ніж 558 мільйонів гривень. За офіційними даними, Галантерник «зник» наприкінці серпня 2021 року у Харкові.

Серед інших підозрюваних у цій справі – міський голова Одеси Геннадій Труханов, його заступник Олег Бриндак, експрокурор Одеської області Олег Жученко та інші.