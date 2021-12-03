«Брудна справа» Ахметова: Засекречена аварія на ТЕС олігарха (№ 316)

У новому спільному розслідуванні «Схем» та «Центру протидії корупції» розповідаємо про засекречену аварію на Бурштинській ТЕС – підприємстві, що входить до складу «ДТЕК Західенерго», бенефіціаром якого є Рінат Ахметов. Про неї стало відомо на початку листопада.

У холдингу олігарха заявили, що прорвало звичайний колектор з водою і шкоди довкіллю немає, але не пустили із перевіркою Державну екологічну інспекцію.

Знімальній групі вдалось зняти місце аварії з дрону. Фахівці, які переглянули відео, кажуть, що найбільш вірогідно йдеться про розрив золошлакопроводу з небезпечними речовинами.

Інспекцію туди не пустили, але незалежна хімічна експертиза виявила у рідині з місця затоплення перевищення допустимої норми токсичного елементу – миш’яку. І як зафіксували журналісти, цю рідину відкачували прямо у водосховище поруч, поєднане з місцевою річкою, яка далі впадає у Дністер.

Які наслідки для здоров’я людей це може мати? І коли запрацює реальна система державного контролю та невідворотності покарання?