Аваков заявляє, що не зустрічався з Ахметовим

Колишній міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заперечив, що зустрічався із Рінатом Ахмєтовим у Вільнюсі наприкінці листопада. Про це він повідомив 1 грудня в коментарі Радіо Свобода.

За інформацією видання «Українська правда», Рінат Ахметов використав святкування дня народження телеведучого Савіка Шустера у Вільнюсі для «підшукування кандидатів у президенти». А Аваков був одним із запрошених гостей.

«Я вчора побачив, що Рінат Ахметов прилетів у той же термінал за пʼять хвилин від мене, але я при відльоті його не бачив...Я готовий коментувати все, що стосується мене. І я відповім що ні, жодних зустрічей з Рінатом Леонідовичем у Вільнюсі не відбувалося… Я не бачив, щоб хтось з присутніх гостей вів серйозні ділові перемовини», – сказав Аваков.

Раніше Арсен Аваков виклав у соцмережі фото зі святкування дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі. На фото, окрім Авакова і Шустера, були експрем’єр-міністр Володимир Гройсман, блогер Дмитро Гордон та лікар Євген Комаровський.

«Я дуже досвідчена людина в цій сфері. І фотографію я виклав хоч і жартома, але не просто так... Ті люди, які там були і захотіли сфотографуватися, не приховували цього факту. І я не приховував. На державних гвинтокрилах я туди не літав і все оплатив власним коштом. І поїхав дійсно до Савіка (Шустера), і нормально провів там час», – додав Арсен Аваков.

Увечері 24 листопада видання «Українська правда» оприлюднило розслідування, в якому повідомило про святкування ювілею керівника Офісу президента Андрія Єрмака в державній резиденції «Гута». Для доставки гостей на святкування нібито використовувалися вертольоти Державної служби України з надзвичайних ситуацій.