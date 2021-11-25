Головне на ранок: в ОПУ відреагували на розслідування про уродини Єрмака, Канада хоче допомогти зброєю Україні

Офіс президента і голова ОП Андрій Єрмак відреагували на дані журналістів про день народження Єрмака на держдачі в Карпатах, Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні, «Шахтар» слідом за «Динамо» вилітає з єврокубків.

В ОП заперечили дані журналістів про 4-денне святкування ювілею Єрмака на держдачі

Офіс президента і голова ОП Андрій Єрмак заперечили дані журналістів, згідно з якими, президент Володимир Зеленський і Офіс президента святкували день народження Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доправлення людей до резиденції в Карпатах.

«Офіційно повідомляємо, що не було жодного 4-денного святкування з феєрверками, концертами, макетами венеційської архітектури, масовкою гостей та іншими принадами, які ще можна додумати для більшої ефектності. Не було використання державних чи приватних літаків жодних осіб, пов’язаних із будь-якими бізнесменами. Гвинтокрилами ДСНС гостей чи взагалі сторонніх осіб не перевозили, тим більше з розважальною метою», – йдеться в заяві, оприлюдненій у фейсбуці.

В Офісі президента додали, що Зеленський у п’ятницю відбув до резиденції в Гуті, а в неділю вже був у Києві. «Користування резиденцією протягом одного-двох днів, як і гвинтокрилами, які забезпечують пересування президента, відбувалося згідно зі звичайними протоколами щодо переміщення президента та його співробітників і користування відповідними об’єктами», – кажуть в ОП.

Андрій Єрмак також заперечив інформацію про святкування, але не уточнив, як саме провів свій день народження в неділю, 21 листопада.

«Цьогорічний ювілей я ніяк особливо не відзначав, лишень в понеділок заїхав до батьків. Вигріб від мами, що рідко у них буваю і що виглядаю втомленим. У вівторок виділив одну годину, щоб прийняти привітання від колег в Офісі президента», – написав він у фейсбуці.

Ввечері 24 листопада видання «Українська правда» оприлюднило розслідування, в якому з посиланням на джерела у політичних колах повідомило про гучне святкування ювілею Андрія Єрмака в державній резиденції «Гута».

За даними видання, святкування тривали впродовж кількох днів, а серед гостей зауважили бізнесмена з оточення Ігоря Коломойського Тимура Міндіча і заступника керівника Офісу Олега Татарова.

Згідно з розслідуванням, президент і голова його офісу прибули до Києва в неділю, у день народження, щоб відвідати офіційні заходи з нагоди Дня гідності й свободи. «О 12-ій президент нагороджує воїнів, а вже о першій гвинтокрил ДСНС злітає з бази рятувальників у Козині і за дві години здійснює посадку в Івано-Франківську», – йдеться в розслідуванні.

Канада планує посилити військову допомогу Україні

Канада розглядає можливість посилення своєї військової місії в Україні на тлі повідомлень про накопичення Росією військ на кордоні з Україною, повідомляє видання The Globe and Mail із посиланням на два джерела, знайомі з ситуацією.

За повідомленням, новопризначена міністр оборони Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень додаткових військовослужбовців для підтримки канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії.

Інші варіанти, які розглядаються, включають переміщення військового корабля в Чорне море або передислокацію деяких винищувачів CF-18, які зараз базуються в Румунії.

Як повідомило минулого тижня американське видання Bloomberg, розвідка США поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

В Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 275 тисяч людей

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 275 319 людей. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії принаймні однією дозою вакцини щеплено понад 13 мільйонів людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 10,4 мільйона.

У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.

У Швеції прем’єр подала у відставку через кілька годин після обрання

Перша жінка прем’єр-міністр Швеції, лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон подала у відставку через кілька годин після того, як 24 листопада парламент країни схвалив її кандидатуру.

Це сталося після того, як парламент відмовився підтримати проєкт бюджету, запропонований урядом, а партнери соціал-демократів по коаліції, партія «Зелених», вийшли з її складу.

Андерссон заявила, що подає у відставку, бо не хоче очолювати уряд, в легітимності якого можна засумніватися. За її словами, згідно з законом, «коаліційний уряд повинен піти у відставку, якщо партія вирішить вийти з уряду».

При цьому вона додала, що сподівається знову бути призначеною прем’єр-міністром, але як голова однопартійного уряду.

24 листопада Андерссон стала першою жінкою прем’єр-міністром Швеції.

Кандидатуру 54-річної Андерссон схвалив парламент після того, як вдалося укласти угоду з колишньою лівою комуністичною партією. На посаді голови уряду Андерссон, яка з 2014 року була міністром фінансів Швеції, змінила Стефана Левена, який пішов у відставку.

Футбол: «Шахтар» слідом за «Динамо» вилітає з єврокубків

Донецький «Шахтар», як і київське «Динамо», вже після пʼятого туру групового турніру Ліги чемпіонів УЄФА втратив шанси на продовження боротьби не лише в найпрестижнішому клубному турнірі континенту, а й на виступ у Лізі Європи.

Гірники добре провели перший тайм матчу проти італійського «Інтера» в Мілані, але по перерві пропустили двічі – на 61-й і 67-й хвилинах дубль оформив боснійський форвард господарів Едін Джеко. Рахунок 2:0 залишився незмінним до фінального свистка.

У «Шахтаря» залишилося одне очко після пʼяти ігор, а найближчий у таблиці групи D молдовський «Шериф» має шість балів. «Інтер» після перемоги вийшов на перше місце у квартеті, маючи 10 очок, але міланців може випередити «Реал» (9 очок), якщо виграє свій поєдинок пʼятого туру в Тирасполі.