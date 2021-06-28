Прем’єр-міністр Швеції пішов у відставку

Прем’єр-міністр Швеції Стефан Левен 28 червня оголосив про відставку. Це сталося після того, як минулого тижня парламент країни виніс йому вотум недовіри.

Рішення подати у відставку Левен назвав своїм «найважчим політичним рішенням».

Тепер спікер парламенту має провести консультації з обрання нового голови уряду. Як пише агентство Reuters, у нього буде чотири спроби знайти нового прем’єра із достатньою підтримкою серед законодавців. Якщо спікер зазнає невдачі, будуть оголошені дострокові вибори. До чергових виборів, призначених на вересень 2022 року, залишається трохи більше ніж рік.

При цьому позачергові вибори будуть оголошені в будь-якому разі, це значить, що новий уряд матиме нетривалі повноваження.

Вотум недовіри Левену парламент виніс 21 червня. Він став першим у шведській історії прем’єром, який програв голосування з питання про довіру, проведене за ініціативою опозиції.

Соціал-демократ Левен, який очолював лівоцентристську коаліцію, мав тиждень на рішення: або піти у відставку, або ж оголосити дострокові вибори.

У кабінету Левена не було більшості в парламенті, він покладався на підтримку, зокрема, Лівої партії. Ліві, однак, підтримали вотум недовіри, запропонований їхніми політичними противниками – правими популістами з партії Шведських демократів. Свій крок вони пояснили радикальними розбіжностями з урядом з питання контролю за квартирною платою.