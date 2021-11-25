В Україні від COVID-19 вакцинували ще понад 275 тисяч людей

В Україні минулої доби від COVID-19 вакцинували ще 275 319 людей. Одну дозу отримали 82 501 людина, повністю імунізовані – 192 818 людей, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії принаймні однією дозою вакцини щеплено понад 13 мільйонів людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – 10,4 мільйона.

У МОЗ наголосили, що 88,2% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня були невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини.