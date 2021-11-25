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У Швеції прем’єр подала у відставку через кілька годин після обрання

Андерссон заявила, що подає у відставку, бо не хоче очолювати уряд, в легітимності якого можна засумніватися

Перша жінка прем’єр-міністр Швеції, лідерка соціал-демократів Магдалена Андерссон подала у відставку через кілька годин після того, як 24 листопада парламент країни схвалив її кандидатуру.

Це сталося після того, як парламент відмовився підтримати проєкт бюджету, запропонований урядом, а партнери соціал-демократів по коаліції, партія «Зелених», вийшли з її складу.

Андерссон заявила, що подає у відставку, бо не хоче очолювати уряд, в легітимності якого можна засумніватися. За її словами, згідно з законом, «коаліційний уряд повинен піти у відставку, якщо партія вирішить вийти з уряду».

При цьому вона додала, що сподівається знову бути призначеною прем’єр-міністром, але як голова однопартійного уряду.

24 листопада Андерссон стала першою жінкою прем’єр-міністром Швеції.

Кандидатуру 54-річної Андерссон схвалив парламент після того, як вдалося укласти угоду з колишньою лівою комуністичною партією. На посаді голови уряду Андерссон, яка з 2014 року була міністром фінансів Швеції, змінила Стефана Левена, який пішов у відставку.

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