Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Швеції прем’єр-міністром вперше обрано жінку

На посаді голови уряду Андерссон, яка з 2014 року була міністром фінансів Швеції, змінить Стефана Левена

Лідер соціал-демократів Швеції Магдалена Андерссон стала першою жінкою прем’єр-міністром країни.

Кандидатуру 54-річної Андерссон схвалив парламент після того, як вдалося укласти угоду з колишньою лівою комуністичною партією. На посаді голови уряду Андерссон, яка з 2014 року була міністром фінансів Швеції, змінить Стефана Левена, який пішов у відставку на початку цього місяця.

Офіційно прем’єр-міністром Андерссон стане після зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом 26 листопада.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG