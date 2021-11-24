У Швеції прем’єр-міністром вперше обрано жінку

Лідер соціал-демократів Швеції Магдалена Андерссон стала першою жінкою прем’єр-міністром країни.

Кандидатуру 54-річної Андерссон схвалив парламент після того, як вдалося укласти угоду з колишньою лівою комуністичною партією. На посаді голови уряду Андерссон, яка з 2014 року була міністром фінансів Швеції, змінить Стефана Левена, який пішов у відставку на початку цього місяця.

Офіційно прем’єр-міністром Андерссон стане після зустрічі з королем Швеції Карлом XVI Густавом 26 листопада.