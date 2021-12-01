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Фотогалереї

Акція SaveФОП у Києві: «Знищення мікробізнесу – причина міграції» (фотогалерея)

Під будівлею Верховної Ради 1 грудня пройшов мітинг руху SaveФОП. Учасники вимагали ухвалити законопроєкт 5866, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності. Ця вимога також зазначена на сторінці руху в фейсбуці. Після мітингу під радою, «фопівці» рушили маршем центральними вулицями Києва.

Це не єдиний мітинг в урядовому кварталі цього дня. Ввечері заплановано акції ГО і партій «Національний корпус», «Рух опору капітуляції», «Демократична сокира» і «Справа громад». Вони збираються на майдані Незалежності, звідки планують йти маршем до Офісу президента.

Через анонсовані масові заходи та виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді в урядовому кварталі зранку посилили охорону вулиць, місцями також обмежили рух транспорту.



Під будівлею Верховної Ради 1 грудня пройшов мітинг руху SaveФОП
1 Під будівлею Верховної Ради 1 грудня пройшов мітинг руху SaveФОП
Учасники вимагали ухвалити законопроєкт 5866, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності
2 Учасники вимагали ухвалити законопроєкт 5866, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності
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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський&nbsp;закликав&nbsp;учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку
5 Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку
Поліцейські та нацгвардійці охороняли публічну безпеку
6 Поліцейські та нацгвардійці охороняли публічну безпеку
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Після мітингу під Верховною Радою &laquo;фопівці&raquo; рушили маршем центральними вулицями Києва
9 Після мітингу під Верховною Радою «фопівці» рушили маршем центральними вулицями Києва
Це не єдиний мітинг в урядовому кварталі цього дня. Ввечері&nbsp;заплановано&nbsp;акції ГО і партій&nbsp;&laquo;Національний корпус&raquo;,&nbsp;&laquo;Рух опору капітуляції&raquo;,&nbsp;&laquo;Демократична сокира&raquo;&nbsp;і&nbsp;&laquo;Справа громад&raquo;. Вони збираються на майдані Незалежності, звідки планують йти маршем&nbsp;до Офісу президента
10 Це не єдиний мітинг в урядовому кварталі цього дня. Ввечері заплановано акції ГО і партій «Національний корпус», «Рух опору капітуляції», «Демократична сокира» і «Справа громад». Вони збираються на майдані Незалежності, звідки планують йти маршем до Офісу президента
Через анонсовані масові заходи та виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді в урядовому кварталі зранку посилили охорону вулиць...
11 Через анонсовані масові заходи та виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді в урядовому кварталі зранку посилили охорону вулиць...
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...місцями також обмежили рух транспорту
13 ...місцями також обмежили рух транспорту
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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