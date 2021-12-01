Під будівлею Верховної Ради 1 грудня пройшов мітинг руху SaveФОП. Учасники вимагали ухвалити законопроєкт 5866, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності. Ця вимога також зазначена на сторінці руху в фейсбуці. Після мітингу під радою, «фопівці» рушили маршем центральними вулицями Києва.



Це не єдиний мітинг в урядовому кварталі цього дня. Ввечері заплановано акції ГО і партій «Національний корпус», «Рух опору капітуляції», «Демократична сокира» і «Справа громад». Вони збираються на майдані Незалежності, звідки планують йти маршем до Офісу президента.



Через анонсовані масові заходи та виступ президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді в урядовому кварталі зранку посилили охорону вулиць, місцями також обмежили рух транспорту.







