SaveФОП: близько 2 тисяч людей мітингують під Верховною Радою, поліція склала два адмінпротоколи

Близько 2 тисяч людей взяли участь у мітингу ініціативи SaveФОП під Верховною Радою, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Вулицю Грушевського в Києві перекрили правоохоронці.

Учасники мітингу вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».

Крім того, мітингарі наполягають на створенні сприятливих умов для бізнесу.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, ситуація на місці спокійна. Згодом поліція повідомила, що двоє учасників «провокували конфлікт у натовпі, поводили себе агресивно, не реагували на законні вимоги правоохоронців припинити протиправні дії та чинили опір поліцейським».

«За злісну непокору законній вимозі працівників поліції на порушників складено адміністративні протоколи за статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – заявили в столичній поліції.

Стаття передбачає штраф на суму від восьми до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів, громадські роботи, виправні роботи або адміністративний арешт на строк до 15 діб.