В Україні щодня встановлюють до 10 тисяч нових РРО – Гетманцев

В Україні наразі щоденно встановлюють по 8-10 тисяч нових реєстраторів розрахункових операцій (РРО), які з 1 січня є обов’язковими для фізичних осіб-підприємців, які працюють з готівкою. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», голова комітету з питань податкової і митної політики Данило Гетманцев в ефірі програми «Новини Приазов’я» на Радіо Свобода.

«Динаміка в нас дуже позитивна і люди встановлюють щодня по 10, по дев’ять, по вісім тисяч нових РРО. Якщо буде така сама динаміка, то до кінця місяця РРО встановлять абсолютно всі. Тому ми можемо сказати, що процес фіскалізації, тобто встановлення програмних РРО або стаціонарних РРО, в Україні відбувся врешті-решт за 15 років», – зазначив Гетманцев.

Він визнав, що наприкінці 2021 – на початку 2022 року, дійсно, був збій в програмній системі, на який нарікали підприємці.

«Але це питання вже вирішено, воно вже закрито, жодних проблем нема і сервери податкової вже працюють без збою, і програмні РРО у 13 провайдерів працюють без збою, як і стаціонарні РРО. Більше того, ми спеціально в законі передбачили можливість працювати в офлайні для програмного РРО, якщо немає інтернет-зв’язку. Тому кілька годин можна працювати в офлайні та видавати чеки без зв’язку з податковою», – запевнив голова профільного комітету.

На питання, чи будуть вже застосовуватися штрафи за невстановлення РРО, Гетманцев відповів, що «штрафні санкції застосовуються вже зараз».

Водночас, за його словами, депутати планують ухвалити рішення, згідно з яким штрафи послаблять для тих підприємців, які встигнуть зареєструвати РРО до 1 лютого.

«Вони (підприємці – ред.) будуть мати ще певний термін, аби довчитися. Хоча давайте будемо відверті, аби навчитися працювати з РРО – було 2,5 роки», – додав Гетманцев.

1 січня 2022 року набув чинності закон, відповідно до якого використання касових апаратів стає обов’язковим для фізичних осіб-підприємців, які проводять розрахункові операції.

В Україні зареєстровано близько 2 мільйона ФОПів, з яких 1,5 мільйона працюють за спрощеною системою оподаткування. За оцінками Державної податкової служби, касовий апарат знадобиться 10% або 150 тисячам підприємців, з яких понад 50 тисяч уже використовують РРО.

Закон про обов’язкові касові апарати для ФОПів мав набути чинності ще 1 січня 2021 року. Проте в грудні 2020 року через пандемію коронавірусу та на фоні протестів ФОПів народні депутати відтермінували обов’язковість РРО/ПРРО на 1 рік.

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Програмний РРО від Податкової можна скачати на смартфон, комп’ютер або інший пристрій, який має операційну систему Android чи Windows і під’єднаний до інтернету.

Критики обов’язкової фіскалізації бізнесу фізичних осіб-підприємців, зокрема, представники руху #SaveФОП зауважували, що проблема безкоштовних РРО – нібито обмеженість кількості позицій, які можна занести в «касовий апарат у смартфоні». Водночас не всі ФОПи мають смартфони. Також деякі підприємці, які займаються торгівлею, наприклад, на ринках, позбавлені доступу до електрики, тому смартфони у них розряджаються.