Економіка-2022, курс, бюджет, війна і гаманець: чи буде краще, ніж торік?

Українська економіка зростатиме швидше, ніж торік, обігнавши докоронавірусні рівні, проте інфляція залишатиметься досить високою, а зарплати продовжать потроху збільшуватися. Такі прогнози на 2022 рік роблять експерти, опитані Радіо Свобода, а також уряд, Нацбанк та недержавні дослідні центри.

Втім, факторами ризику залишатимуться загроза російського вторгнення та гальмування антикорупційних реформ, а крім того, ситуація на світових сировинних ринках буде менш сприятливою для України, ніж торік, попереджають автори прогнозів.

Радіо Свобода наводить основні зміни, які стосуватимуться економіки та гаманців українців у новому році. Більшість із них – у кращий бік. Проте фахівці згадують у своїх прогнозах не надто приємні речі (зокрема, досить високу інфляцію). І попереджають, що зростання українського ВВП, що матиме місце в новому році, не битиме рекордів.

Економічне зростання: швидше, ніж у 2021-му, але «без сенсацій»?

Українська економіка має зростати, причому активніше, ніж торік. Про це в коментарі Радіо Свобода говорить інвестиційний банкір Сергій Фурса, посилаючись на низку українських та західних прогнозів.

Всі прогнози говорять про те, що зростання економіки у 2022 році продовжиться

«Всі прогнози говорять про те, що зростання економіки у 2022 році продовжиться, ба більше – в цифрах воно може бути вищим, ніж минулого року», – прогнозує експерт.

З тим, що тенденція економічного зростання продовжуватиметься, погоджується і виконавчий директор «Центру економічної стратегії» Гліб Вишлінський. Але, припускає він, «економічного дива» за рік не станеться.

«Буде базовий сценарій: досить повільне економічне зростання. Воно не буде особливо швидким і не винесе Україну в заголовки ділових видань. Але так само немає підстав очікувати якоїсь великої кризи», – припускає економіст.

Буде базовий сценарій: досить повільне економічне зростання

Серед сприятливих моментів він згадує те, що вплив пандемії зменшуватиметься, витрати на протидію коронавірусу – також, а бюджет нового року обіцяє бути більш збалансованим.

Серед стримувальних факторів Вишлінський називає і загрозу масштабного російського вторгнення, яка робить інвесторів більш стриманими, і «буксування антикорупційної реформи». Про що, зауважує він, «свідчить зрив конкурсу на голову САП».

У 2022 році «катастрофи в українській економіці не станеться», але її зростання сповільнить ціла низка чинників: від безпекової ситуації до кон'юнктури на світових ринках, від яких залежить Україна, пояснює старший економіст «CASE Україна» Володимир Дубровський.

Інфляція збережеться, хоча НБУ і уряд сподіваються на її зниження?

У 2021 році світова інфляція наближалася до рекордних показників. Навіть у США вона наприкінці осені сягнула 6,8%, показавши найвище значення за останні 40 років. В Україні інфляція за 2021 рік склала 10,3% (за попередніми даними НБУ). Причини цієї ситуації – величезні фінансові вливання більшості країн світу у власні економіки на тлі пандемії коронавірусу. Цей інструмент, зменшуючи збитки та ризики для бізнесу та економіки в цілому, натомість жене вгору ціни в усьому світі, вважають експерти.

Інфляція відображає загальний рівень підвищення цін на товари і послуги за рік. І оскільки ціни зростали і в гривнях, і в доларах, і в євро, то українська валюта майже не втратила позицій щодо долара США та навіть трохи посилилася щодо євро. Але ціни на полицях магазинів росли, попри стабільний курс гривні.

І ця тенденція збережеться, кажуть експерти.

Інфляція – це глобальна світова історія

«Залишатиметься ключовою проблемою 2022 року питання інфляції. Зараз це глобальна світова історія. З інфляцією найбільше проблем у світі, в тому числі й в Україні», – пояснює Радіо Свобода інвестиційний банкір Сергій Фурса.

Найбільші інфляційні ризики для України походять від зростання цін на енергоносії, уточнює інвестиційний банкір.

«Проте глобальна світова інфляція також буде домінувати», – говорить Фурса про причини української інфляції у новому році.

Нацбанк України, а також Мінфін та недержавні аналітичні центри очікують, що у 2022 році, а також у 2023-му споживча інфляція в Україні становитиме 6,6%.

Курс гривні – без різких рухів?

Курс гривні у 2022 році навряд чи дивуватиме стрімкими коливаннями, очікує Сергій Фурса.

«Українська гривня не має якихось передумов для різкого руху в один чи в інший бік 2022 року», – припускає аналітик.

У світі стає помітним «охолодження» через те, що уряди вливають в економіку менше коштів, ніж це було на піках пандемії, зауважує Володимир Дубровський. Це зачепить і Україну, яка суттєво залежить від експорту сировинних товарів. Але до обвалу гривні це не призведе, запевняє експерт.

«Шалений принтер» у світі сповільнює оберти, тому знижуються ціни і на сировинних ринках. Отже, для України зовнішньоекономічна ситуація погіршується, але значних ризиків для девальвації гривні немає», – очікує Володимир Дубровський.

Дефіцит бюджету – зменшиться?

Дефіцит бюджету 2022 року буде помітно меншим, ніж торік, завдяки зменшенню впливу пандемії та досить ощадливій політиці Мінфіну, прогнозує Гліб Вишлінський.

Ми матимемо менший дефіцит бюджету

«Ми матимемо менший дефіцит бюджету, Україна виходитиме з кризового «ковідного» стану і повертатиметься до минулих викликів в економічній політиці, – говорить Гліб Вишлінський. – Це – менші витрати на протидію пандемії та на лікування «ковіду», а також менше (карантинних) обмежень для економіки», – зазначає очільник «Центру економічної стратегії».

Зарплати українців збільшаться?

«Якщо не буде ніяких форс-мажорів – люди загалом відчуватимуть, що вони стають багатшими, що в них зростає добробут», – прогнозує Гліб Вишлінський.

Проте, припускає експерт, у 2022 році не буде того стрімкого зростання реальних доходів працюючих українців, які статистика фіксувала останні два роки.

Так, зростання реальних зарплат за останній рік в Україні перевищило 9%, а в номінальному (гривневому) вимірі – більш ніж на 19%, такі дані мають «Укрстат» та НБУ.

Нацбанк, так само, як і недержавні експерти, прогнозує, що зростання доходів зберігатиметься, але дещо уповільниться.

У 2022 році номінальна зарплата зросте на 12,9%, а реальна – на 5,9%. У 2023-му – відповідно на 8,4% та 3,4%, прогнозує Нацбанк.

Втім, на тлі зменшення кризи, викликаної пандемією, та відновлення економічного зростання українці загалом почуватимуться краще у фінансовому плані, ніж було два останні роки, визнають експерти.

Українська економіка ставатиме здоровішою, ніж торік

«Українська економіка ставатиме здоровішою, ніж торік. І поки що реальні доходи населення зростають, – визнає Володимир Дубровський. – Уряд спромігся навіть трохи підвищити пенсії на тлі минулого економічного падіння. Зростання доходів продовжиться, якщо не станеться нічого катастрофічного».

Нові державні ініціативи в економіці

У 2022 році відбудеться відхід від «кризового менеджменту» і буде більше владних ініціатив в економіці, про що свідчать оптимістичні анонси президента Володимира Зеленського та лідерів монобільшості, припускає Гліб Вишлінський.

Ініціативи влади виглядають як «офіс простих рішень» і не враховують всі можливі ризики

«Ми чуємо про економічний паспорт українця (йдеться про безумовний дохід для молоді, який ітиме від використання надр – ред.), накопичувальна пенсійна система, обговорення нових податкових змін. З одного боку, бачимо бажання радикальних змін, які дадуть поштовх ринку капіталу та поштовх економіці через зміни податкової політики, – оцінює економіст. – Але, як мені здається, вони виглядають як «офіс простих рішень», які не враховують всі можливі ризики. Зокрема, те, як ці гроші (пенсійні зокрема – ред.) інвестуватимуть, чи добре вони збережуться, хто на цьому зароблятиме і чи є цей варіант найкращим».

1 грудня під час послання до парламенту президент Володимир Зеленський анонсував запровадження «економічного паспорта українця» – рахунків для дітей, на яких накопичуватимуться кошти від сплати за використання надр та які можна буде використати на освіту чи житло після досягнення повноліття. За словами радника президента Олега Устенка, його отримають діти, народжені з 2019 року.

Більш важливими, ніж гучні економічні ініціативи влади, Гліб Вишлінський вважає реформи, зокрема антикорупційні, яким наразі Банкова, парламент і уряд, каже, приділяють меншу увагу. Але які, додає він, значно більше впливають на зростання економіки та на інвестиційну привабливість України.

У жовтні 2021-го президент України заявив, що реформа правосуддя та антикорупційна реформа невдовзі пришвидшаться.

Економіка-2022: головні палиці в колесах

Що заважатиме українській економіці активно розвиватися в новому році? В розмові з Радіо Свобода експерти говорять про кілька потужних факторів.

Ризик масштабного російського вторгнення. Про нього згадує більшість опитаних фахівців. Цей ризик охолоджує інтерес інвесторів, передовсім на сході України, пояснюють вони.

Про нього згадує більшість опитаних фахівців. Цей ризик охолоджує інтерес інвесторів, передовсім на сході України, пояснюють вони. Світова інфляція. Вона залишатиметься високою і буде найбільшим стримувальним фактором для світової економіки, Україна не стане в цьому винятком, говорить Сергій Фурса.

Вона залишатиметься високою і буде найбільшим стримувальним фактором для світової економіки, Україна не стане в цьому винятком, говорить Сергій Фурса. Сировинні ринки: для України ситуація погіршиться. Це припускає Володимир Дубровський, аналізуючи тренди цін на енергоносії, що Україна купує, і на товари, які вона експортує.



​«Треба готуватися до того, що сприятливі ціни на важливі для України товари закінчаться. На експортні товари (продовольство, руда, метал тощо) впадуть. На енергоносії (газ, нафта, вугілля) будуть і далі штучно завищеними», – попереджає аналітик.

Уряд робить вигляд, що на ринку енергоносіїв нічого не сталося, доки світові ціни на газ і вугілля галопують, і українська промисловість вже платить за це, наголошує Гліб Вишлінський. Проте вартість енергоносіїв буде одним із найбільших викликів для економіки у 2022 році, попереджає він.

На Банковій тим часом сподіваються на опанування нових напрямків для експорту української продукції. Українська дипломатія отримала завдання опікуватися розвитком торгівлі України з усіма партнерами, відтак до традиційних європейських ринків додаватиметься збільшення експорту до Азії, Африки та інших частин світу, зауважив у розмові з Радіо Свобода економічний радник президента України Олег Устенко.

Корупція та гальмування реформ. Проблеми, які впродовж року Україна мала з реформуванням органів суддівського самоврядування, а також з розбудовою антикорупційної системи, не залишаються непоміченими світовими гравцями у фінансовому секторі, кажуть експерти. І додають: останній такий подразник – «зрив конкурсу на обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Корупція буде стримувальним чинником для економіки

«Корупція і відсутність волі до боротьби з нею будуть стримувальним чинником для економіки, яка залишатиметься на рівні близько 3% зростання», – пояснює Гліб Вишлінський.

2022 рік у коштах та цифрах: спільний прогноз уряду, НБУ та експертів

Міністерство економіки у грудні опублікувало консенсусний (спільний) прогноз – підготовлений на основі даних Мінекономіки, Мінфіну, Інституту економіки та прогнозування НАН України, Інституту демографії та соціальних досліджень імені НАН України, ДП «Держзовнішінформ», Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Міжнародного центру перспективних досліджень, Dragon Capital, «CASE Україна», «Укрсиббанку».

Згідно з прогнозом, ВВП України за підсумками 2021 року (попередньо) зросте на 3,4%, у 2022 році – на 3,6%, у 2023 році – на 3,4%, у 2024 році – на 4%.

Споживча інфляція на кінець 2021 року (грудень до грудня) очікується на рівні 10,6%, на кінець 2022 року – 6,6%, на кінець 2023 року – 6,6%, на кінець 2024 року – 6%.

На кінець 2021 року курс буде 27,5 грн/долар, на кінець 2022 року – 28,1 грн/долар, на кінець 2023 року – 28,4 грн/долар, на кінець 2024 року – 29 грн/долар, вважають в Мінекономіки.

На кінець 2021 року валютні резерви НБУ склали (попередньо) 31 млрд доларів, на кінець 2022 року – 30 млрд доларів, на кінець 2023 року – 30,7 млрд доларів, на кінець 2024 року – 30,8 млрд доларів.