Міжбанк: долар на останній торговельній сесії року дорожчає на 9 копійок

На українському міжбанківському валютному ринку в останній повноцінний робочий день року долар відіграв втрати, зафіксовані впродовж минулого тижня. Станом на 12:10 торги відбуваються на рівні 27 гривень 30–32 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 8,5 копійки більше за рівень закриття сесії 29 грудня.

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 27 гривень 27 копійок за долар, це на 6 копійок більше за офіційний курс на сьогодні.

«Четвер буде останнім повноцінним робочим днем цього року на валютному ринку. Завтра міжбанк фактично не працює в частині проведення зовнішніх валютних операцій, і банки на торги не виходитимуть», – вказували на початку сесії фахівці сайту «Мінфін».

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.