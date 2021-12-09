НБУ підвищив облікову ставку до 9% річних

Національний банк України підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів – до 9% річних із дотеперішніх 8,5%, йдеться на сайті НБУ.

«Правління Національного банку ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 9% річних. Це рішення спрямоване на нівелювання впливу додаткових проінфляційних ризиків, поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%», – йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що оцінює баланс ризиків щодо облікової ставки «як зміщений вгору».

«У разі подальшої реалізації проінфляційних ризиків Національний банк готовий підвищувати ключову ставку на найближчих засіданнях Правління з питань монетарної політики», – йдеться в повідомленні.

Наступне засідання Правління НБУ з питань монетарної політики відбудеться 20 січня 2022 року.

Облікова ставка – один із головних інструментів, за допомогою якого Національний банк встановлює для банків та інших суб’єктів грошово-кредитного ринку орієнтир щодо вартості залучених і розміщених грошових коштів на відповідний період.