Міжнародні резерви України перевищили 30 мільярдів доларів

Міжнародні резерви України станом на 1 грудня 2021 року, за попередніми даними, становили 30,55 мільярда доларів США, повідомила 7 грудня пресслужба НБУ.

«У листопаді вони зросли на 3% насамперед завдяки надходженню другого траншу від Міжнародного валютного фонду за програмою stand-by обсягом 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ)», – ідеться в повідомленні.

Динаміку резервів упродовж минулого місяця визначали також інші чинники, серед яких операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 493,1 мільйона доларів США, зокрема 250 мільйонів євро від Cargill Financial Services International, Inc. та 167,4 мільйна євро від розміщення внутрішніх держоблігацій (ОВДП).

Загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив 481,7 мільйона доларів США. З цієї суми 251,3 мільйона доларів США були спрямовані на обслуговування та погашення ОВДП, 145,2 мільйона доларів США – на обслуговування єврооблігацій (ОЗДП), а решта – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті.

Крім того, в листопаді уряд та Національний банк сплатили 64,4 мільйона доларів США на користь Міжнародного валютного фонду.

На динаміку впливали також операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку. Перші тижні листопада пропозиція валюти на міжбанківському валютному ринку переважала попит на неї. Водночас у другій половині місяця ситуація змінилася у зворотному напрямі. З метою згладжування надмірних коливань Національний банк викупив на валютному ринку 1177,8 мільйона доларів США та продав 792,6 мільйона доларів США. Загалом за підсумками листопада 2021 року обсяги чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку становили 385,2 мільйона доларів США.

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада становили 29,65 мільярда доларів, на 3,3% більше, ніж станом на 1 жовтня.