НБУ посилив гривню на 5 копійок проти долара, на міжбанку валюта також слабшає

Національний банк України встановив на 8 грудня курс 27 гривень 33 копійки за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 27,5–29,5 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 2,5 копійки менше за рівень закриття торгів 6 грудня. Учасники ринку відзначають, що відносний баланс попиту і пропозиції на міжбанку цього дня був досягнутий без прямої участі НБУ, регулятор не купував і не продавав валюту.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.