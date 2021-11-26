За останні три роки рівень фінансової грамотності українців поліпшився – дослідження

За останні три роки індекс фінансової грамотності українців зріс до 12,3 балів порівняно з 11,6 балів у 2018 році, повідомив Національний банк про дослідження, зроблене спільно з проєктом USAID.

«Порівняно з іншими країнами за показником індексу фінансової грамотності Україна перебуває на одному рівні з Болгарією та Хорватією, залишивши позаду Грузію (12,1 бала), Румунію (11,2 бала) та навіть Італію (11,1 бала). Поліпшилися усі компоненти індексу: фінансові знання, фінансова поведінка та ставлення до фінансових питань. Водночас потенціал до зростання залишається значним. Цьогорічний показник – це лише 58% від максимального значення в межах дослідження, який сягає 21 бал, та є меншим від мінімального цільового рівня, рекомендованого ОЕСР (Міжнародної мережі фінансової освіти Організації економічного співробітництва та розвитку ­ ред.) – 14 балів», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що найвищий рівень фінансової грамотності зафіксовано в українців віком 25-34 роки та 30-59 років. Найменш фінансово обізнаною є молодь віком 18-19 років та люди, старші 60 років.

«В Україні загальний індекс фінансової грамотності не показав відмінності за статтю – українські чоловіки та жінки однаково обізнані в фінансових питаннях», – вказано у дослідженні.

Дослідники і НБУ зауважують: пришвидшити зростання фінансової грамотності допоможе користування сучасними інформаційними технологіями. Також позитивно впливає на підвищення фінансових компетентностей застосування на практиці фінансових знань: користування фінансовими послугами, контроль доходів і витрат, фінансове планування, заощадження.

«Дослідження показало, що українці більше зосереджені на короткострокових планах і витрачанні, а не на заощадженні коштів. Упевненість у майбутньому пенсійному забезпеченні відчуває кожен п’ятий українець. Населення з найменшими доходами більше розраховує на пенсію від держави, а з вищими – на заощадження, продовження трудової діяльності навіть після настання пенсійного віку або використання інших джерел фінансування. 79% українців уважають, що дітей мають навчати розпоряджатися своїми грошима в школі», – передає сайт НБУ.

Загальнонаціональне опитування з питань фінансової грамотності проводилось у серпні. В опитуванні взяли участь 2040 українців віком від 18 до 79 років. Анкету розроблено на основі спеціальної методики ОЕСР.