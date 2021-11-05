Міжнародні резерви України за підсумками жовтня зросли – НБУ

Міжнародні резерви України станом на початок листопада склали 29,7 мільярда доларів, повідомила пресслужба Національного банку України.

«У жовтні вони зросли на 3,3% передусім через валютні надходження на користь уряду та купівлю валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку», – вказує регулятор.

Повідомляється, що більшу частину жовтня пропозиція на міжбанківському валютному ринку переважала попит, що дало змогу Національному банку викупити в резерви 752,2 млн дол. Водночас для згладжування надмірних девальваційних коливань упродовж місяця регулятор продав 49,6 млн дол.

Загалом за підсумками жовтня 2021 року обсяги чистої купівлі валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку становили 702,6 млн дол.

Також у жовтні Національний банк сплатив 86,5 млн дол на користь Міжнародного валютного фонду.

«Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,9 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку», – зазначає НБУ.

Станом на 1 жовтня 2021 року міжнародні резерви України скоротилися.