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Зеленський анонсував «Українську мрію» та економічний паспорт українця

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час щорічного послання у Верховній Раді анонсував запуск програми «Українська мрія» та подання законопроєкту про економічний паспорт українця.

«Незабаром ми запускаємо програму «Українська мрія», за якою кожен громадянин нашої держави, який чесно сплачує податки, зможе отримати кредит за ставкою 5% у гривні для придбання власної нерухомості, електромобіля та здобуття освіти або зміни професії… До 10 грудня цього року… я вношу законопроєкт про економічний паспорт українця. Відповідно до нього всі кошти, плата за використання наших українських надр накопичуватиметься на персональних рахунках дітей громадян України. Після досягнення повноліття наші діти зможуть використати ці гроші для отримання освіти в Україні чи купівлі власного житла в Україні. Завдяки цим законам наші олігархи стануть справжніми інвесторами в майбутнє наших дітей», – сказав Зеленський, не розкривши деталей обох ініціатив.

Згідно зі статтею 106 Конституції України, щороку президент звертається до Верховної Ради із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України. У посланні викладається позиція глави держави з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики або інформація про важливі рішення, ухвалені ним відповідно до конституційних повноважень.

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