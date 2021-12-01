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Зеленський звертається до Верховної Ради зі щорічним посланням (трансляція)

Президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді, архівне фото, 2020 рік

Народні депутати 1 грудня заслухають щорічне звернення президента України Володимира Зеленського з посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище держави. Зеленський озвучить відповідне звернення на початку засідання, о 10:00.

Згідно зі статтею 106 Конституції України, щороку президент звертається до Верховної Ради із посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

У посланні викладається позиція глави держави з основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики або інформація про важливі рішення, ухвалені ним відповідно до конституційних повноважень.

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