Президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні, при цьому він назвав прізвище Ріната Ахметова. Зеленський сказав, що бізнесмена «підставляють» і що його оточення «його втягує в цю війну», і це «велика помилка». Ахметов назвав інформацію Зеленського «суцільною брехнею». 29 листопада СБУ повідомила, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.