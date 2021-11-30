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Ахметов, Зеленський і держпереворот (відеоблог)

Ахметов, Зеленський і держпереворот (відеоблог)
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Ахметов, Зеленський і держпереворот (відеоблог)

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Протистояння президента України Володимира Зеленського та олігарха Ріната Ахметова, заява президента про можливий держпереворот – тема відеоблогу «Точка зору» політичного оглядача Віталія Портникова. Думка автора відеоблогу не обов'язково відображає позицію Радіо Свобода.

Президент Володимир Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні, при цьому він назвав прізвище Ріната Ахметова. Зеленський сказав, що бізнесмена «підставляють» і що його оточення «його втягує в цю війну», і це «велика помилка». Ахметов назвав інформацію Зеленського «суцільною брехнею». 29 листопада СБУ повідомила, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади.

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