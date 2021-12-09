«Ще не познайомився» – Разумков про стосунки з Ахметовим

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що з Рінатом Ахметовим «станом на сьогодні» він не знайомий. Про це політик повідомив в інтервʼю Радіо Свобода.

«Не познайомився я з Рінатом Леонідовичем, станом на сьогодні, як і декілька місяців тому. Як тільки познайомлюсь, зразу скажу», – зазначив Разумков.

На запитання журналістки, чи не вважає Разумков, що його регулярна поява на телеканалах Ріната Ахметова може свідчити про підтримку з боку олігарха, Разумков заперечив і порадив цінувати свободу слова.

«До виборів дуже далеко. Я сподіваюся, що і Рінат Ахметов, і нові власники каналів «Прямий» і «Пʼятий», і ви, і всі інші будуть підтримувати свободу слова. Бо свобода слова – це запорука демократії. Можливість донести свою позицію до будь-кого, в тому числі для опозиційних політичних сил – це коштує дуже дорого. У багатьох наших сусідів цього немає. Ми унікальні. Давайте цю унікальність не втрачати. Сьогодні загроза втрати такої унікальності дуже велика, і треба що – треба обʼєднуватися. Якщо кожен буде займати «позицію «моя хата з краю», то це призведе до того. що закриють усіх. Тому дуже раджу і політикуму, і засобам масової інформації обʼєднуватися навколо захисту свободи слова, тому що після того, як її стане менше або не стане взагалі, ми отримаємо втрату демократії», – заявив Разумков.

Раніше видання «Українська правда» писало, що після того, як Дмитро Разумков публічно виступив із критикою «закону про олігархів», Рінат Ахметов відкрив йому двері на свої телеканали. Навіть після звільнення з посади голови Верховної Ради Разумков по кілька разів на тиждень отримує праймові ефіри «України 24», де має повну свободу висловлювань. Під час одного з таких ефірів ведучі позитивно говорили про Дмитра Разумкова.