Разумков каже, що закон про люстрацію варто скасувати

Ексголова Верховної Ради, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, чи варто скасувати закон про люстрацію, відповів ствердно.

«Дуже багато людей потрапило під нього (закон про люстрацію – ред.), яких треба було відправляти до суду, тому що вони були повʼязані з корупцією, і таким чином вони отримали індульгенцію. А багато професійних людей ми просто викинули з державного сектору і втратили велику кількість професіоналів. Але треба підходити виважено по кожній людині», – сказав Разумков в ексклюзивному інтервʼю Радіо Свобода.

Закон про люстрацію набрав чинності в жовтні 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до Конституційного суду з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Наразі рішення не ухвалили. Станом на квітень 2020 року в Україні люстрували 922 чиновники.

17 жовтня 2019 року Європейський суд із прав людини ухвалив рішення, що звільнення державних службовців на підставі українського закону про люстрацію, тобто закону «Про очищення влади», призвело до порушення їхніх прав. Міністр юстиції Денис Малюська у грудні того ж року заявив, що уряд ініціюватиме перегляд закону про люстрацію після висновків Європейського суду прав людини.