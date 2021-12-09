Разумков: якби вибори президента відбулися найближчим часом, то балотувався б на пост глави держави

Ексголова Верховної Ради Дмитро Разумков готовий балотуватися на пост президента України, якби вибори президента відбулися у найближчий час. Про це він сказав в інтервʼю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання, чи буде він балотуватися на пост глави держави під час наступних президентських виборів.

«До виборів треба дожити, це раз. Але якщо б вибори були найближчим часом, то так», – зазначив Разумков.

За словами Разумкова, остаточне рішення про висунення його кандидатури на чергових президентських виборах (чергові вибори президента мають відбутися навесні 2024 року – ред.) залежатиме від підтримки людей.

«Якщо я буду бачити підтримку людей. Якщо я буду бачити таку ж підтримку і надалі, я думаю, що я буду брати участь у виборах», – сказав Разумков. За його словами, він братиме участь у наступних президентських виборах, тому що «багато не зробили з того, що обіцяли людям».

7 жовтня парламент відправив у відставку голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. За результатами всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології у жовтні 2021 року, відкликання Разумкова з посади голови Верховної Ради України підтримують лише 8% українців.

16 листопада у Верховній Раді створили міжфракційне депутатське обʼєднання «Розумна політика», керівником якої став колишній голова парламенту Дмитро Разумков.

За даними опитування КМІС, партію Дмитра Разумкова, якої не було у попередніх опитуваннях, готові підтримати на виборах 10% українців.