До відставки Разумкова позитивно ставляться 8% українців – опитування

Відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради України підтримують 8% українців, свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

«Позитивно ставляться до відставки Разумкова 8% респондентів, негативно – 39,1%. Ще для 44,1% респондентів байдуже до цього питання. Більшість респондентів – 57,2% – вважають, що відставка Разумкова нічого не змінить. Водночас, 24,3% вбачають цьому перетворення парламенту на слухняний інструмент Офісу президента, у той час як очікують пришвидшення реформ в країні – 6,6%», – йдеться в дослідженні.

Соцопитування проводили 15-18 жовтня 2021 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Загалом опитали 1200 респондентів, що проживають в усіх регіонах України. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не входять території, неконтрольовані владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

7 жовтня парламент відправив у відставку голову Верховної Ради Дмитра Разумкова. Спікером парламенту наступного дня обрали Руслана Стефанчука, який обіймав посаду першого заступника голови Верховної Ради.