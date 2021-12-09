«Мені ближче традиційні цінності» – Разумков прокоментував легалізацію одностатевих шлюбів

Ексголова Верховної Ради, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, чи передбачає «розумний консерватизм» підтримку одностатевих шлюбів, відповів, що йому ближче традиційні цінності.

«Мені набагато ближче, якщо ви говорите про традиційні цінності, до яких я звик і в яких я зростав і в яких я живу», – відповів Разумков.

Раніше Дмитро Разумков повідомляв, що нова партія, яку він збирається створити, за ідеологією буде заснована на «розумному консерватизмі».

Журналістка нагадала Разумкову про те, що президент Росії Володимир Путін під час одного зі своїх виступів назвав «розумний консерватизм» основою своєї політики. Разумков відповів, що в них з Путіним «різні розумні консерватизми», і згадав про премʼєрку Великої Британії Маргарет Тетчер і американського президента Рональда Рейгана, як про потужних політиків-консерваторів. Тоді журналістка уточнила, чи передбачає «розумний консерватизм» Разумкова легалізацію одностатевих шлюбів. Коли Разумков сказав, що йому ближчі традиційні цінності, журналістка нагадала, що саме за премʼєра-консерватора Дейвіда Кемерона у Великій Британії легалізували одностатеві шлюби.