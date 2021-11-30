Киян попередили про обмеження руху 1 грудня

У центрі Києва 1 грудня можливе обмеження руху транспорту через проведення масових заходів, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Можливе обмеження руху на низці вулиць: вулиці Хрещатик; вулиці Михайлівській; вулиці Шовковичній; вулиці Лютеранській; вулиці Круглоуніверситетській; вулиці Архітектора Городецького; вулиці Заньковецької; вулиці Садовій; вулиці Інститутській; вулиці Липській», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у центральній частині міста 1 грудня можливі зміни в роботі тролейбусів маршрутів №№ 6, 16, 18 і автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114.

Тим часом, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав учасників планованих у Києві заходів дотримуватися правопорядку.

За його словами, кожен поліцейський і нацгвардієць, який за родом служби буде охороняти публічну безпеку, з повагою ставиться до волевиявлення громадянської позиції: «Вони так само очікують поваги до себе, як до захисників громадського порядку, та зроблять все можливе, щоб не допустити провокацій».

1 грудня президент України Володимир Зеленський виступить із посланням про про внутрішнє та зовнішнє становище країни у Верховній Раді.

На цей день біля будівлі парламенту очікується акція, організована рухом SaveФОП, із вимогою ухвалити законопроєкт, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.

О 19:00 на майдані Незалежності очікується початок акції «ЗахисТИ Україну – зупини переворот», організатором якої є «Рух опору капітуляції».