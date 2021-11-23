Зеленський планує 1 грудня виступити зі зверненням перед Верховною Радою

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Telegram, що президент України Володимир Зеленський планує виступити перед Верховною Радою 1 грудня зі щорічним зверненням.

«Кажуть, що в перший день зими (1 грудня) усі народні депутати та глядачі трансляції Верховної Ради зможуть насолодитися щорічним зверненням президента до співгромадян», – написав депутат і оприлюднив скрін пропозиції президента України до спікера парламенту Руслана Стефанчука.

«Пропоную заслухати на пленарному засіданні Верховної Ради України 1 грудня 2021 року послання президента України до Верховної Ради про внутрішнє та зовнішнє становище України», – йдеться в документі.

Речниця голови Верховної Ради Марія Дейнеко агенції «Інтерфакс-Україна» підтвердила, що такий лист від президента на ім’я спікера надійшов 22 листопада. Агенству це також підтвердив прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров.

Згідно з Конституцією України, президент щороку звертається до Верховної Ради із посланням.