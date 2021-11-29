Керівництво ВР просить депутатів про культуру поведінки під час виступу Зеленського з посланням

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко закликав депутатів дотримуватися «поведінкової культури» під час виступу президента Володимира Зеленського у парламенті з посланням.

Під час засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту Корнієнко сказав, що виступ з посланням президента – це «процес чітко регламентований, він не включає обговорень та виступів, запитань».

«Сподіваюся, що всі колеги по парламенту будуть дотримуватися в даному випадку Регламенту, а також високого рівня правової культури. І навіть поведінкової культури, тому що ми вже не одноразово спостерігали порушення Регламенту під час виступів не лише президента, а й інших запрошених гостей», – додав Корнієнко.

1 грудня президент виступить на засіданні парламенту зі щорічним посланням до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України.

4 листопада, коли президент був у парламенті, народний депутат Гео Лерос показав Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». До 10 січня 2022 року у зв’язку з цим Лерос, за рішенням суду, – під особистим зобов’язанням. Депутат пояснив, що його непристойний жест був адресований президенту Володимиру Зеленському і керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку, і цим він продемонстрував свою готовність до політичної боротьби з ними.