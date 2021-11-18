Суд обрав Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання

Печерський районний суд Києва обрав народному депутату Гео Леросу запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання до 10 січня 2022 року. Як передає агенція УНІАН, також політик має здати закордонний паспорт і виконувати низку зобов’язань, зокрема, з’являтися до слідчого, суду на вимогу.

Сторона обвинувачення наполягала на обранні Леросу запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Під час засідання Лерос пояснив, що його непристойний жест, який він показав у Верховній Раді, був адресований президенту Володимиру Зеленському і керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку. Депутат запевнив, що жестом продемонстрував свою готовність до політичної боротьби з ними.

4 листопада у парламенті народний депутат Гео Лерос показав президенту Володимиру Зеленському середній палець, що вважається непристойним жестом. Також з трибуни Лерос назвав Зеленського «зрадником». Президент не реагував на це, а за дорученням голови Верховної Ради Руслана Стефанчука Леросу відключили мікрофон. Після чого Лерос і показав цей жест у бік президента.

Згодом депутату вручили дві підозри – у хуліганстві та у невиконанні рішення суду. Перша підозра стосувалася інциденту у Раді. У другій йшлося про невиконання рішення Київського апеляційного суду, який зобов’язав Лероса спростувати у Facebook заяву про те, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак через свого брата Дениса нібито займався продажем державних посад.

Сьогодні Лерос заявив, що виконав рішення суду, який зобов’язав його спростувати інформацію про брата Єрмака. Депутат продемонстрував судді скриншот допису зі своєї Facebook-сторінки. У дописі йшлося про спростування інформації. Прокурор зауважив, що ще вчора цього повідомлення не було, і припустив, що допис був закритий, і його відкрили лише сьогодні.