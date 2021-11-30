Зеленський призначив керівником контррозвідки СБУ експомічника «регіонала» Мирного – «Схеми»

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідки Служби безпеки України Олександра Поклада. Про це йдеться в указі голови держави, оприлюдненому на сайті президента 30 листопада.

Раніше він був начальником 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ. За президентства Віктора Януковича Поклад працював помічником на громадських засадах ексдепутата від Партії регіонів і «Опозиційного блоку» та колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного, повідомляють журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший).

Іншим указом Зеленський призначив начальником департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Іллю Вітюка.

29 листопада Зеленський звільнив із посади начальника департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака, призначеного у вересні 2019 року.

Олександр Поклад працював також помічником і у ще одного регіонала – депутата 6-го скликання Равіля Сафіулліна. Протягом наступних двох скликань Поклад допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом Партії регіонів, а згодом – «Опозиційного блоку».



У 1999 році Олександр Поклад заснував компанію «Олтекс», що займається наданням в оренду й експлуатацію нерухомого майна. Через три роки він вийшов із складу засновників, а у 2011 році однією із власників компанії стала його мати – Зоя Поклад. Наразі її внесок до статутного капіталу компанії становить 6,6 млн гривень.



Другою власницею «Олтексу» є Лідія Шаповалова – за даними аналітичної системи Youcontrol, вона є матір’ю народного депутата від групи «За майбутнє» Юрія Шаповалова. Також Лідія Шаповалова є бабусею іншого народного депутата від фракції «Слуга народу» Олексія Мовчана.



У 2006 році Поклад отримав посвідчення адвоката, дія кого була призупинена у 2015-му.



У 2017 році указом президента Порошенка Поклада нагородили орденом «За мужність» ІІІ ступеня, а у 2020-му – Зеленський вручив йому орден «За мужність» ІІ ступеня.

Раніше «Схеми» повідомляли, що Іван Мирний був одним із гостей святкування дня народження олігарха Дмитра Фірташа разом із іншими впливовими українськими політиками та бізнесменами, серед яких народні депутати Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Іван Мирний, Михайло Папієв, Іван Фурсін та бізнесмени Ігор та Григорій Суркіси.