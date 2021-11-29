СБУ розслідує справу про підготовку перевороту

Головне слідче управління Служби безпеки України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади, повідомила 29 листопада пресслужба СБУ.

«Провадження відкрито за частиною 1 статті 109 Кримінального кодексу України – за фактом готування окремими громадянами України та Росії дій із метою захоплення державної влади. Про хід розслідування буде повідомлено згодом», – йдеться в повідомленні.

Подробиці в СБУ не повідомили.

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».