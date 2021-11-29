Кулеба: Київ надасть партнерам дані щодо підготовки потенційного перевороту в Україні

Україна має намір передати своїм партнерам оновлену інформацію щодо підготовки потенційного державного перевороту, заявив на брифінгу 29 листопада міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Коли ми говоримо про гібридну зброю, зовнішній військовий тиск іде поруч із внутрішньою дестабілізацією країни. Тому ми дуже серйозно дивимося на доступну уряду України інформацію на цьому етапі, коли йдеться про потенційний переворот в Україні. Ми залишаємося надзвичайно пильними. Наші правоохоронні органи вивчають цю інформацію, і ми, звісно, надамо нашим партнерам оновлені дані, як тільки отримаємо їх», – сказав Кулеба.

За словами міністра, якщо Росія вирішить вдатися «до останньої міри військової наступальної операції», їй, безперечно, передуватиме або її будуть супроводжувати «систематичні і зухвалі спроби дестабілізувати Україну зсередини всіма доступними Росії способами».

Кулеба додав, що, коли йдеться про таку чутливу інформацію, як потенційний переворот, треба бути дуже обережними у формулюваннях, оцінках і дати змогу правоохоронним органам надати те, що вони мають, у належний час.

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».