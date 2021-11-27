Байден допустив розмову з Зеленським і Путіним

Президент США Джо Байден заявив, що «цілком можливо» проведе розмови з президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним на тлі заяв про нарощування Москвою сил біля українського кордону і слів Зеленського про можливу підготовку перевороту за підтримки російських сил.

«Я занепокоєний. Дивіться, ми підтримуємо територіальну цілісність України, ми підтримуємо їхню здатність управляти своєю державою. І ми виступаємо проти того, що навіть віддалено наближається до того, про що говорили», – сказав Байден, відповідаючи 26 листопада на запитання про те, чи занепокоєний він ситуацією в Україні і розмовами про можливий переворот.

Про те, коли чи в якому форматі можуть відбутися розмови з Зеленським і Путіним, Байден не уточнив.

26 листопада представники США і НАТО виступили з новими попередженнями про можливі наслідки будь-якої нової російської агресії проти України, при цьому Вашингтон припустив, що «всі варіанти – на столі», якщо Альянс буде змушений відповісти на ескалацію з боку Москви.

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».

Президент України також заявив, що Україна контролює свої кордони і готова до ескалації з боку Росії. «Ймовірність ескалації може бути щодня. Сьогодні з деяких майданчиків, ЗМІ іде залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати – ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації», – сказав Зеленський.

Україна нині постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.