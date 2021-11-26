Україна контролює кордони і готова до ескалації з боку Росії – Зеленський

Україна контролює свої кордони і готова до ескалації з боку Росії, заявив під час пресмарафону у Києві президент України Володимир Зеленський.

«Ймовірність ескалації може бути щодня. Сьогодні з деяких майданчиків, ЗМІ іде залякування, що завтра буде війна. Що ми повинні знати – ми повністю контролюємо наші кордони і повністю готові до будь-якої ескалації», – сказав президент.

Зеленський заявив, що Україна має підтримку роззвідданими, інформаційну, фінансову підтримку з боку країн-партнерів, але має розраховувати передусім на свої сили.

Він додав: «Армія у нас потужна, забезпечуємо новою технікою, не так швидко, але збільшуємо заробітну плату (військовим – ред.)».

«Маємо бути готовими», – резюмував Зеленський.

Україна нині постала перед низкою викликів щодо безпеки своїх кордонів у звʼязку з військовою присутністю Росії біля кордонів з одного боку, і міграційною кризою на кордонах сусідніх Польщі та Білорусі – з іншого.