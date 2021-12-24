Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури знову не обрали

Комісія з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) 24 грудня не змогла затвердити результат конкурсу. Потрібну кількість голосів не набрав жодний із запропонованих проєктів рішення комісії. Засідання перенесли, але його час і дату ще не визначено.

21 грудня комісія затвердила, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів на зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП, але члени комісії тричі не проголосували за це.

Комісія тоді не закрила засідання, але не визначилася з датою продовження.

Представники міжнародної спільноти в комісії висловили здивування неможливістю формального затвердження результатів конкурсу і наполягли на повторному голосуванні, яке також не дало результату.

Голова комісії Катерина Коваль заявила, що ще не отримана інформація від кадрового підрозділу зі спецперевірки кандидатів. Також Коваль послалася на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке фактично заблокувало обрання керівника САП. «Якщо у нас є рішення суду, давайте йти за рішенням суду», – додала вона.

У травні 2021 року програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) оприлюднила розслідування, в якому, зокрема, йшлося про членів комісії, які сьогодні відмовилися затверджувати керівника САП.

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Керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив українську владу в черговій невдачі конкурсу. «Контрольована Банковою частина комісії зірвала призначення керівника САП. Отже, Зеленський/Єрмак таки зірвали оголошення переможця конкурсу на керівника САП… Щоб у наших західних союзників точно не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в лице. Для розуміння контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії відмовилися затвердити ними ж проставлені та особисто оголошені бали», – написав Шабунін у фейсбуці.

Раніше в Офісі президента відреагували на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке фактично блокує процедуру призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президентський офіс запевняє, що Володимир Зеленський «максимально зацікавлений у тому, щоб «конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП».