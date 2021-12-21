Комісія з відбору керівника САП відмовилася затвердити переможця конкурсу

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не обрала нового голову САП. Комісія на своєму засіданні 21 грудня повідомила про результати конкурсу, але не проголосувала за затвердження їхніх результатів.

За результатами конкурсу та співбесіди детектив Національного антикорупційного бюро України Олександр Клименко отримав 246 балів, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Представники міжнародної спільноти в комісії висловили здивування неможливістю формального затвердження результатів конкурсу і наполягли на повторному голосуванні, яке також не дало результату.

Голова комісії Катерина Коваль запропонувала перенести засідання на 23 грудня. За її словами, ще не отримана інформація від кадрового підрозділу зі спецперевірки кандидатів. Також Коваль послалася на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке фактично заблокувало обрання керівника САП. «Якщо у нас є рішення суду, давайте йти за рішенням суду», – додала вона.

У травні 2021 року програма «Схеми» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) оприлюднила розслідування, в якому, зокрема, йшлося про членів комісії, які сьогодні відмовилися затверджувати керівника САП.

Керівник громадської організації «Центр протидії корупції» Віталій Шабунін звинуватив українську владу в черговій невдачі конкурсу. «Контрольована Банковою частина комісії зірвала призначення керівника САП. Отже, Зеленський/Єрмак таки зірвали оголошення переможця конкурсу на керівника САП… Щоб у наших західних союзників точно не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в лице. Для розуміння контрольовані Зеленським/Єрмаком члени комісії відмовилися затвердити ними ж проставлені та особисто оголошені бали», – написав Шабунін у фейсбуці.

Раніше цього тижня в Офісі президента відреагували на рішення Окружного адміністративного суду Києва, яке фактично блокує процедуру призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Президентський офіс запевняє, що Володимир Зеленський «максимально зацікавлений у тому, щоб «конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП».