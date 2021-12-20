ОАСК ухвалив рішення, яке блокує конкурс із обрання керівника САП

Окружний адміністративний суд міста Києва частково задовольнив позов стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, інформує пресслужба суду.

«Судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі», – йдеться у повідомленні.

Указане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16.07.2015 відповідач у справі, Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень щодо ухвалення оскаржуваного Порядку. При цьому законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались. Відповідно, суд констатував наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у САП, йдеться у повідомленні.

Водночас, зазначають у ОАСК, згідно з ч. 2 статті 19 Конституції, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобовʼязані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

У зв’язку з наведеним, суд дійшов висновку про відсутність відповідного повноваження у Конкурсної комісії та протиправність прийняття нею Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

У суді нагадали, що розглядали цю справу за позовом колишнього керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України, починаючи з червня 2021 року.

Керівник САП Назар Холодницький оголосив про свою відставку 21 серпня 2020 року. Конкурс щодо обрання нового очільника САП стартував 25 січня. Після тестування на знання законодавства, загальні здібності, проходження поліграфа і співбесід на доброчесність на посаду керівника відомства і його заступника залишилося двоє претендентів - старший детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко і прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк. Кандидати пройшли практичне завдання і мали пройти фінальну співбесіду стосовно професійної компетентності.