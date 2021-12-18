Посли G7 чекають на «конкурентне обрання» нового голови НАБУ та швидкий відбір очільника САП

Посли країн «Групи семи» повідомили про чергову зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, заявила пресслужба представництва 18 грудня.

За повідомленням, представники країн G7 «підкреслили свою відданість безпеці України та обговорили прогрес реформ в Україні».

Дипломати також висловили сподівання на повне впровадження законодавства про судову реформу, ухваленого в 2021 році, та на «подальший позитивний розвиток судової реформи у 2022 році», у тому числі прозорий конкурс на посади суддів Конституційного суду.

«Посли привітали закон про НАБУ та висловили очікування на конкурентне обрання його нового директора та швидке завершення процесу відбору очільника/очільниці САП. Вони також висловили сподівання на прогрес у реформі, яка забезпечить трансформовану, сучасну СБУ», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба Зеленського наразі не коментувала зустріч.

Голова НАБУ призначається на сім років. Каденція чинного директора Артема Ситника добігає кінця в 2022 році. Конкурс з обрання голови Спеціальної антикорупційної прокуратури стартував 25 січня 2021 року, але досі не завершений.

У жовтні посольство США в Україні заявило, що Сполучені Штати та Європейський союз «дуже розчаровані незрозумілими і невиправданими затримками» в обранні керівника САП.