Голови МЗС країн G7 обговорять концентрацію російських військ навколо України

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) почали зустріч у британському Ліверпулі 11 грудня. Зустріч приймає голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс, чия країна завершує своє головування у «Групі семи».

Однією з тем зустрічі стала загроза ескалації російської агресії проти України, а також виклики, пов’язані з Китаєм та Іраном.

«Ми мусимо оборонятися проти дедалі більших загроз від ворожих сил. І ми маємо рішуче діяти разом, аби протистояти агресорам, які намагаються обмежити свободу та демократію», – заявила Трасс, відкриваючи з’їзд.

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Перед зустріччю Трасс попередила, що «вільні демократичні нації» повинні позбутися російського газу та російських грошей, щоб зберегти свою незалежність.

Вона також заявила, що G7 планує «бути сильною в протидії агресії», зокрема, агресії щодо України.

За словами британської урядовиці, вона хоче працювати з іншими країнами, «щоб забезпечити вільним демократичним країнам можливість альтернативи постачанням російського газу», вказуючи на суперечливий газопровід «Північний потік-2», який був побудований для транспортування газу з Росії до Німеччини.

На полях зустрічі Трасс зустрілася з новою міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, представницею партії «зелених», яка виступала проти «Північного потоку-2».

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Дипломати також планують обговорити посилення військової активності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, зусилля щодо вакцинації проти коронавірусу та переговори у Відні з Іраном щодо відновлення ядерної угоди.

Також на порядку денному зміна клімату, ситуація на західних Балканах, в Афганістані та Північній Кореї.

Трасс і державний секретар США Ентоні Блінкен зустрілися ввечері 10 грудня і «висловили глибоку стурбованість нарощуванням російських військ на кордоні з Україною», заявив уряд Великобританії. Двоє політиків заявили, що «будь-яке вторгнення Росії буде стратегічною помилкою, яка призведе до серйозних наслідків».

Зустріч провідних дипломатів із Великої Британії, США, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії є останньою великою подією в році, коли Лондон очолює G7. Наступного року «Групу семи» очолить за ротацією Німеччина.