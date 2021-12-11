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Зеленський «не виключає референдуму» щодо Донбасу

Водночас Володимир Зеленський запевнив, що наразі обговорень на цю тему немає

Президент Володимир Зеленський не виключив можливості проведення референдуму щодо статусу Донбасу. Про це він заявив в інтерв’ю каналу «1+1» увечері 10 грудня.

«Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, щодо Криму. Це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови», – сказав президент.

Водночас він запевнив, що наразі обговорень на цю тему немає.

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«На сьогодні цього немає точно. Тобто тут немає жодних секретів у мене від суспільства, я б із такими речами не жартував би й точно секретів не мав би. Тому що це дуже важливі речі, які стосуються нашого статусу, наших територій. Але, якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством», – сказав Зеленський.

Водночас у тому ж інтерв’ю президент України запевнив, що під час його розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом про компроміси в питанні російської агресії не йшлося.

Київ і Вашингтон заперечують повідомлення агентства Associated Press про те, що США нібито переконуватимуть Україну надати автономію окупованій частині Донбасу.

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