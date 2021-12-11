Зеленський «не виключає референдуму» щодо Донбасу

Президент Володимир Зеленський не виключив можливості проведення референдуму щодо статусу Донбасу. Про це він заявив в інтерв’ю каналу «1+1» увечері 10 грудня.

«Я не виключаю референдуму щодо Донбасу в цілому. І тут питання не в статусі. У нас може бути таке в житті. Це може бути щодо Донбасу, щодо Криму. Це може бути в цілому щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна буде нам пропонувати ті чи інші умови», – сказав президент.

Водночас він запевнив, що наразі обговорень на цю тему немає.

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«На сьогодні цього немає точно. Тобто тут немає жодних секретів у мене від суспільства, я б із такими речами не жартував би й точно секретів не мав би. Тому що це дуже важливі речі, які стосуються нашого статусу, наших територій. Але, якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством», – сказав Зеленський.

Водночас у тому ж інтерв’ю президент України запевнив, що під час його розмови з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом про компроміси в питанні російської агресії не йшлося.

Київ і Вашингтон заперечують повідомлення агентства Associated Press про те, що США нібито переконуватимуть Україну надати автономію окупованій частині Донбасу.