Зеленський назвав Україну «лідером демократичних перетворень»

Президент України Володимир Зеленський виступив 10 грудня на віртуальному саміті за демократію, ініційованому президентом США Джозефом Байденом. Як повідомляє офіційний сайт Зеленського, він назвав Україну «поза сумнівом та без жодної зайвої скромності… лідером демократичних перетворень у регіоні».

«Ми ухвалили закон про деолігархізацію. Завершуємо реформу децентралізації, відновлюємо механізм народовладдя, розбудовуємо інститути прямої демократії», – сказав Зеленський. За його словами, гарантовані, захищені права людини є основою успішної та прогресивної країни, тому Україна «й надалі упевнено рухатиметься вперед на цьому шляху».

«Робитимемо все для забезпечення гендерної рівності, захисту жінок, дітей, внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та кожного окремого громадянина», – наголосив глава держави.

Президент США Джо Байден 9 грудня, відкриваючи перший організований Білим домом саміт із питань розвитку демократії у світі, висловив тривогу з приводу, як він сказав, послаблення демократичних інституцій у всьому світі і закликав лідерів держав «узятися за руки», щоб показати, що демократія можлива.

Глава американської адміністрації вказав учасникам саміту на «переломний момент» та необхідність подвоїти зусилля для захисту демократичних цінностей. Він, серед іншого, сказав, що нинішні тенденції «переважно ведуть у неправильному напрямку», і додав, що «демократія потребує захисників».

На цьогорічний саміт були запрошені лідери понад 100 держав, Росії та Китаю серед них немає. Згідно з «Індексом демократії», який складає правозахисна організація Freedom House, 77 із запрошених країн належать до вільних або повністю демократичних, 31 – до частково вільних, а 3 – до невільних. Речниця Білого дому Джен Псакі заявила «Голосу Америки», що запрошення зовсім не означає схвалення з боку США політики тієї чи іншої влади. «Будь-яка демократія – це робота, яка триває. Це не означає, що ми ставимо негативний штамп на людей, які не запрошені. Ми включили та запросили різні голоси, різні країни, які можуть висловити думку про наші глобальні зусилля щодо захисту демократії», – сказала Псакі.

Москва та Пекін зустріч різко розкритикували. Напередодні посли Росії та Китаю в США опублікували статтю, в якій засудили саміт, як «очевидний продукт менталітету холодної війни».

За даними адміністрації Байдена, лідерам, що беруть участь у саміті, буде запропоновано оголосити про «конкретні заходи та зобовʼязання щодо проведення значних внутрішніх реформ» відповідно до демократичних цілей.