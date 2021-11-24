США запросили близько 110 країн на саміт із питань демократії

Президент США Джо Байден запросив близько 110 країн на віртуальний саміт із питань демократії в грудні.

Серед запрошених – західні союзники, але не Китай чи Росія, свідчить список, опублікований на сайті Держдепартаменту 23 листопада.

У списку запрошених – Україна, Вірменія, Болгарія, Грузія, Косово, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Пакистан, Румунія, Сербія.

У списку немає жодної країни Центральної Азії, а також Азербайджану, Боснії і Герцеговини та Угорщини.

Саміт за демократію проходитиме онлайн із 9 по 10 грудня, об’єднуючи лідерів урядів, громадянського суспільства і приватного сектору.

«Саміт буде зосереджений на викликах і можливостях, які стоять перед демократіями, і надасть платформу для лідерів, щоб оголосити як індивідуальні, так і колективні зобов’язання, реформи й ініціативи щодо захисту демократії та прав людини всередині країни і за кордоном», – йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

За повідомленням, ці зобов’язання включатимуть внутрішні й міжнародні ініціативи для протидії авторитаризму, боротьби з корупцією та сприяння повазі до прав людини.

У серпні в Білому домі анонсували цей онлайн-саміт. При цьому, згідно з повідомленням, за рік, тобто у грудні 2022, відбудеться другий саміт за демократію, вже в очному форматі.