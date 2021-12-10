Зеленський – про переворот: «Про такі речі не можна говорити»

Президент України Володимир Зеленський заявив в інтервʼю телеканалові «1+1» увечері 10 грудня, що не готовий оприлюднити додаткові дані про державний переворот, який він сам 26 листопада анонсував на 1–2 грудня.

«Я не готовий про це говорити. Про такі речі не можна говорити», – сказав Зеленський і додав, що «в людей (які могли планувати переворот – ред.) глобально плани не змінилися».

«Я думаю, деякі люди отримали комунікації з боку і наших стратегічних партнерів… мали діалоги, отримали певні сигнали. Я думаю, трішечки змінили свої плани», – додав Зеленський.

26 листопада президент України на пресмарафоні заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні.

Володимир Зеленський дослівно сказав: «У нас є не тільки агентурна інформація, в нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова (олігарх – ред.) у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів». Доказів своїх слів він не навів.

У Кремлі заяву Зеленського заперечили, а Ахметов назвав її «суцільною брехнею».